الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بفرص استثمارات وتجارب جديدة ومشاريع اعلانية واعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات ايجابية

عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة

صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً.

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حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: لا تخاطر كثيراً هذا اليوم وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور المادية، لأن النتائج قد لا تكون مضمون 

عاطفياً: تسيطر عليك الرومنسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك

صحياً: اذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيراً لتحقيق ذلك.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد

عاطفياً: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق

صحياً: يكون هذا اليوم مناسباً للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.

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صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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وائل لطفي

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