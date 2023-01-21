يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير كافة سبل الدعم لهم.



الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

نعرض لكم في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم وخطوات الاشتراك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

أولا يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg



يتم كتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب

والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

* نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة

* إمكانية الجمع بين معاشين

* الدمج في مدارس التعليم الأساسي

* الإعفاء من الضرائب

* الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية

* توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة

* الإعفاء من المصروفات المدرسية



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يمكن التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي ويكون أولا بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي pod.mohp.gov.eg



ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة وهي

الاسم رباعي

رقم البطاقة الشخصية

تاريخ الميلاد

النوع

محافظة الميلاد

الوظيفة

العنوان

رقم الهاتف المحمول

تحديد نوع الإعاقة



المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة



صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

صورة من المؤهل الدراسي

تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة

