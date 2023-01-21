الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير كافة سبل الدعم لهم.
 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

نعرض لكم في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم وخطوات الاشتراك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

أولا يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg
 

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب
والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

* نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة 
* إمكانية الجمع بين معاشين 
* الدمج في مدارس التعليم الأساسي 
* الإعفاء من الضرائب 
* الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية
* توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة 
* الإعفاء من المصروفات المدرسية
 

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يمكن التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي ويكون أولا بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي pod.mohp.gov.eg

ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة وهي

الاسم رباعي
رقم البطاقة الشخصية
تاريخ الميلاد 
النوع 
محافظة الميلاد 
الوظيفة 
العنوان 
رقم الهاتف المحمول 
تحديد نوع الإعاقة
 

التضامن تحدد الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 
 

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

صورة من المؤهل الدراسي

تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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