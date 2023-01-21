«تموين الغربية» يحرر 42 محضرًا متنوعًا للمخابز

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرتي السنطة وطنطا.

وشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت ناصر مصطفى العفيفى وطارق عبدالرحمن شعيب ووليد بدر ومحمودبرغوث وخالد ذكى والسيد أحمد الحوالة، وذلك لتفقد الحالة التموينية بدوائر مركزي طنطا والسنطة، وأسفرالمرور عن تحرير عدد 9 محاضر إثبات حالة كما تم تحرير 7 محاضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



كما جرى تحرير 5 محاضر عدم نظافة أوانى العجين، وتحرير محضر إثبات حالة توقف عن الإنتاج بدون إذن، وتم تحرير محضرين عدم وجود قائمة تشغيل، وكذلك تم تحرير 18 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى بإجمالى 42 محضرا تنوعت بين المخابز والأنشطة الأخرى، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.