السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيتوريا وميكالي يتابعان مباراة القمة من مقصورة استاد القاهرة

ميكالى
ميكالى

حرص الثنائي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي علي متابعة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز  من مقصورة استاد القاهرة .

وتواجد البرتغالي فيتوريا برفقة الجهاز الفني المعاون أرنالدو تاكسيرا المدرب العام وكلا من أيمن عبد العزيز وسيرجيو بوتيلهو وفالتر دياس المدربين ولويس ستيفاس مدرب الحراس، من أجل متابعة لاعبي الفريقين في ظل تحركات الجهاز الفني لاكتشاف لاعبين جدد يكون لديهم القدرة على الانضمام لقائمة الفراعنة مستقبلا  .

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ومحمود حرب المدير الإداري وصلاح عاشور طبيب الفريق ، والجهاز المعاون، لمتابعة بعد اللاعبين الشباب الذين يشاركون في القمة وعلى ر؟اسه حسام عبد المجيد.

استلام استاد القاهر اكتشاف استاد القاهرة الدولى الاولى البرازيلي روجيرو ميكالي الانضمام

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