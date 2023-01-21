15 دقيقة.. حذر متبادل بين لاعبى الأهلى والزمالك فى القمة 125

مرت 30 دقيقة من بداية مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين دون أي خطورة.

وفي الدقيقة التاسعة تصويبة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وبعد دقيقة رد حمدي فتحي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك.



وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمرو السيسي - دونجا - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

البدلاء : صبحي وعمر جابر ومصطفي الزناري ومحمد أشرف روقا وشيكابالا ويوسف أسامه وسيف جعفر وسيد نيمار وسامسون.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، محمد أفشة.