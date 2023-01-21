تشكيل الزمالك فى القمة 125.. سيف الجزيرى يقود الهجوم أمام الأهلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 125

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وفي السياق ذاته حرص أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، علي توجيه رسالة دعم لزملائه قبل مباراة القمة، أمام الأهلي.

وكتب فتوح عبر حسابه على إنستجرام: "فريق واحد هدف واحد".

ويغيب أحمد فتوح عن قائمة الزمالك التى تستعد لخوض المباراة، بعد استبعاده من اختيارات البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض.