السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهمين بالتنقيب عن الآثار في البساتين

النيابة
النيابة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، إخلاء سبيل المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزلهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين برئاسة المقدم محمد السيسي، رئيس المباحث، أفادت قيام بعض الأشخاص بالشروع بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط شخصين، حال تواجدهما بغرفة شقة بالطابق الأرضى، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

البساتين التنقيب عن الآثار اخلاء سبيل نيابة البساتين الجزئية

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