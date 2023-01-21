الأكثر بحثا.. تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية للعام الحالي 2023

يبحث الكثير من الناس خاصة الموظفين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال مواقع السوشيال ميديا مرورا بموقع البحث جوجل، عن مواعيد الإجازات الرسمية التي بدأت ببداية 2023 هو العام الجديد.

الإجازات الرسمية 2023



ويرصد "الدستور" مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2023 في سياق السطور التالية.



الخميس ٢٦ يناير

بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة



الإثنين ١٧ أبريل

عيد شم النسيم



الجمعة ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل

عيد الفطر المبارك



الثلاثاء ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)



الإثنين ٠١ مايو

عيد العمال



الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو

عيد الأضحى المبارك



الجمعة ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو



الأربعاء ١٩ يوليو

رأس السنة الهجرية



الأحد ٢٣ يوليو

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



الأربعاء ٢٧ سبتمبر

عيد المولد النبوي الشريف



الجمعة ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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إجازات شهر يناير 2023

الجمعة 13 يناير عطلة أسبوعية

السبت 14 يناير 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 20 يناير عطلة أسبوعية

السبت 21 يناير عطلة أسبوعية

الأربعاء 25 يناير 2023 عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير

الجمعة الموافق 27 يناير عطلة أسبوعية

السبت الموافق 28 يناير عطلة أسبوعية

يجدر الإشارة إلى أنه تختلف إجازات 2023 في مصر عنها في السعودية أو الإمارات أو الكويت، فلكل دولة عربية إجازات خاصة بها وفقا لمناسباتها وأيامها الوطنية، وفيما يتعلق بـ إجازات 2023 في مصر فقد بدأت أولى هذه الإجازات للبنوك والعاملين في البورصة فقط بمناسبة انتهاء السنة المالية يوم أمس السبت 31 ديسمبر 2022، وبناء عليه قرر البنك المركزي المصري منح جميع البنوك إجازة رسمية اليوم الأحد 1 يناير على أن يتم استئناف العمل من أول أيام السنة الجديدة لعام 2023.