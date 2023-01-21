جامعة سيناء تفتح باب القبول فى كلياتها للفصل الدراسى الثانى

أعلنت جامعة سيناء عن فتح باب القبول والقيد بكلياتها بالفصل الدراسي الثاني، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي إتاحة التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بداية من اليوم السبت 21 يناير حتى يوم 9 فبراير المقبل.

وتقبل جامعة سيناء طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلهما، بفرعيها فى العريش والقنطرة، وتتيح الجامعة التعلم بنظام الساعات المعتمدة، وهو النظام الأمريكي، بحيث يحق للطالب تسجيل مواد فى الصيف لإعادة المقررات التى رسب فيها بما تسهل على الطلاب التخرج بشكل مبكر.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة سيناء، 77% للقبول بكلية طب الأسنان، و76% للقبول بكلية العلاج الطبيعى، و73% للقبول بكلية الصيدلة، و66% حد أدنى للقبول بكلية الهندسة، و61% للقبول بكليات الحاسبات، و55% للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال.

ويضم فرع جامعة سيناء بالعريش كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، أما كليات فرع القنطره الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والعلاج الطبيعى وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية الإعلام إنجليزى وعربى وكلية إدارة الأعمال.

وقال الدكتور حاتم البلك، رئيس الجامعة في تصريح اليوم، إن جامعة سيناء تضع في مقدمة اهتمامتها في تحصين الإنسان والطالب بالخلق القوي عبر مجموعة من عناصر العملية التعليمية السليمة كتنوع المواد الدراسية وتطوير المحتوى العلمي والمقررات تلبية لسوق العمل والتقويم المستمر واختيار أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم لقدر المستطاع وفقا لمتطلبات الجودة وتوظيف أحدث التكنولوجيا العالمية لتحقيق أعلى جودة تعليمية فضلا عن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية للمساهمة في بناء شخصية طالب فريدة.

وأضاف "البلك" أن الجامعة تقدم المنح الدراسية والمخفضة لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والمتفوقين والمتميزين وغير القادرين منذ 2006 بالإضافة إلى مئات الخدمات لأهالي المناطق المجاورة بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، سواء الطبية أو غيرها، موضحا أن إجمالي أعداد خريجين جامعة سيناء بلغ 13 ألفا و85 خريجا، بينهم 694 من الدول العربية والأجنبية.