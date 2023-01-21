بعد يومين.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين بالحكومة

في الساعات الأخيرة يكثف البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، إذ بدأ العد التنازلى على موعد صرف مرتبات شهر يناير، وهو الأمر الأكثر اهتمام لدى المواطنين خلال هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع الأسعار واقتراب موعد إجازة نصف السنة التي يستغلها أولياء الأمور والأسر للسفر والتنزه، فيبحث المواطن عن موعد صرف مرتبات يناير لشراء الاحتياجات والمستلزمات المنزلية وغيرها من المتطلبات.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين بالحكومة

يقدم "الدستور" في السطور الآتية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للقطاع الحكومى والخاص وتفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 :

من المفترض أن يُصرف مرتبات شهر يناير 2023، على أن يبدأ جدول مواعيد صرف مرتبات يناير الاثنين المقبل 22 يناير 2023، للقطاع الحكومى والخاص، والتى من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام وفقا لما أعلنته وزارة المالية، وتتضمن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 2700 بعدما كان 2400 جنيه.

وتستكمل صرف مرتبات شهر يناير 2023، لـ 33 وزارة وهيئة ومصلحة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد «23 و24 و25 و29 يناير 2023».

جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2023

مرتبات شهر يناير 2023

تبدأ صرف مرتبات شهر يناير.. يوم الإثنين 22 يناير 2023.

ثم تستكمل صرف مرتبات شهر يناير.. يوم الثلاثاء 23 يناير 2023.

ويأتى اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر يناير.. الأربعاء 24 يناير2023.

اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر يناير.. الخميس 25 يناير 2023.

مرتبات شهر يناير.. تصرف اليوم الخامس، الأحد 29 يناير 2023.

قيمة الحد الأدنى للأجور لزيادة المرتبات في شهر يناير 2023

1. مرتبات يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة، تصبح قيمته 9000 جنيه شهريًا.

2. مرتبات يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية، تصبح قيمته 6600 جنيه شهريًا.

3. مرتبات يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى درجة المدير العام، تصبح قيمته 5400 جنيه شهريًا.

4. مرتبات يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الاولى، تصبح قيمته 4800 جنيه.

5. مرتبات يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية، تصبح قيمته 4200 جنيه.

6. مرتبات يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثالثة، تصبح قيمته 3720 جنيها.

7. مرتبات شهر يناير 2023 والحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الرابعة، تصبح قيمته 3480 جنيها.

8. مرتبات شهر يناير الحد الادنى للأجور لموظفى الدرجة الخامسة، تصبح قيمته 3240 جنيها.

9. مرتبات شهر يناير الحد الأدنى للاجور لموظفى الدرجة السادسة، إلى 3000 جنيه.

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