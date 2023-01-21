السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حزنًا على زميلهم.. طلاب إعلام بنى سويف يرتدون الملابس السوداء

الطلاب
الطلاب

ارتدى طلاب كلية إعلام بجامعة بنى سويف، اليوم السبت، الملابس السوداء أثناء أدائهم الامتحان على روح زميلهم الذى أصيب فى حادث سير ولقى مصرعه أثناء عودته، أول أمس، من بنى سويف إلى محافظته الفيوم، وبالتحديد قرية مطرطارس.

وقام طلاب الفرقة الثالثة من البنين والبنات بارتداء الملابس السوداء أثناء الامتحان اليوم حدادًا على زميلهم أحمد الذى لقى مصرعه فى حادث سير أثناء عودته من بنى سويف إلى قرية مطرطارس بمحافظة الفيوم.

ونعى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بكلية إعلام، مؤكدًا أن أسرة الجامعة و كلية الإعلام جامعة بني سويف تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب أحمد إبراهيم، الطالب بالمستوى الثالث، في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وللأسرة الصبر والسلوان.

وقال الطلاب إن زميلهم بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون وعقب انتهاء الامتحان، أول أمس، ركب الميكروباص من محافظة بنى سويف إلي الفيوم مسقط رأسه فانقلب به مما أدى إلى وفاته، مؤكدين أنه مصاب كبير لهم كزملائه ولأسرته، لأن أحمد كان طالبًا مجتهدًا ومحافظًا على علاقاته مع زملائه، وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر ولنا.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء تنفيذ برنامج تدريب الخريجات الجامعيات على الاستشارات والممارسات الزراعية والإنتاجية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية أو التمور بمعهد النباتات الطبية، وذلك في إطار مشروع الاستشارات الزراعية التدريبي الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" UNIDO".

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع يستهدف تحقيق زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص في مصر، والاستفادة القصوى من إمكانات النساء باعتبارهن رائدات أعمال وموظفات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في هذا المجال الواعد في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، مؤكدًا أن المعهد يسعى لإعدادهن بصورة متميزة في مجال الاستشارات الزراعية لتحقيق أهداف المشروع.

الدكتور منصور حسن بني سويف طلاب الفرقة الثالثة كلية الإعلام محافظة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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