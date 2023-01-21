السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب كتاب هاري.. استمرار انهيار شعبية العائلة المالكة في بريطانيا

مذكرات هاري سبير
مذكرات هاري سبير

يبدو أن مذكرات الأمير هاري التي طرحها في كتاب بعنوان «سبير spare» (الاحتياط) أشعلت الغضب ضد الأمير وزوجته ميجان ميركل، فقد كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة، عن تراجع شعبية الزوجين في كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تراجع شعبية هاري وميجان في بريطانيا

وأظهر استطلاع أجرته شركة «إبسوس موري» البريطانية، هذا الأسبوع أن شعبية أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت ميدلتون في بريطانيا تراجعت أيضا، حيث تراجع وليام بنسبة ثماني نقاط مئوية وكيت بسبع نقاط مئوية.

ووفقا لما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أظهر نفس الاستطلاع أن شعبية هاري قد تراجعت أيضًا - إلى جانب شعبية ميغان - وأن كلاهما ينظر إليه الآن بشكل سلبي من قبل أكثر من نصف سكان المملكة.

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تراجع شعبية العائلة المالكة في أمريكا 

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة نيوزيوك الأمريكية، هذا الأسبوع أن معدلات قبول كلا من هاري وزوجته ويليام وزوجته قد تراجعت في أمريكا.

ففي ديسمبر وقبل ظهور كتاب "سبير" كان تصنيف هاري +38 بينما كان تصنيف ميغان +23، ولكن اليوم، حصل هاري على تقييم وصل إلى -7 وميجان -13. 

ووفقا للمجلة الأمريكية، فان كتاب سبير كان سببا رئيسيا في انهيار شعبية الزوجين في الولايات المتحدة، لدرجة أن ميجان أصبحت الآن أقل شهرة في الولايات المتحدة من الملكة كاميلا وهو  أمر غريب الحدوث بالنظر إلى أن الأمريكيين كانوا ومازالوا عاشقين لأميرة القلوب ديانا، وبشكل عام انخفض معدل قبول الزوجين بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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مذكرات «هاري» هي الأسرع مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة

سبير هاري ميجان ميركل ميجان ويليام كيت الاحتياط spare

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وائل لطفي

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