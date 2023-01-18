مذكرات «هاري» هي الأسرع مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة

أصبح كتاب مذكرات دوق ساسكس سبير أسرع كتاب غير خيالي مبيعًا في المملكة المتحدة منذ بدء التسجيلات في عام 1998، حيث باع الأمير هاري 467183 نسخة من سيرته الذاتية المثيرة للجدل في الأسبوع الأول وفقًا لـNielsen BookData.

تم تسجيل رقم قياسي سابق قدره 210.506 بواسطة كتاب طبخ Pinch Of Nom في عام 2019، لكن هذه ليست الأرقام النهائية لأن Nielsen BookData لا يتضمن الكتب الإلكترونية أو الكتب الصوتية ويشير فقط إلى بيع النسخ المادية.

“سبير” هو الكتاب غير الخيالي الوحيد الذي أصبح ضمن أفضل 10 كتب مبيعًا في المملكة المتحدة منذ بدء التسجيلات، فمنذ يناير 1998 سيطرت جيه كيه رولينج على الرسم البياني، مع وجود أربع من روايات هاري بوتر في القمة، وفي الوقت نفسه احتل The Lost Symbol لدان براون المركز الخامس متقدمًا على سبير في المركز السادس.

قدم سبير مزاعم متفجرة عن العائلة المالكة بما في ذلك أن أمير ويلز هاجم شقيقه جسديًا عندما تحدث معه عن علاقته بميجان ماركل، كما بدا أن هاري يؤكد تقارير عن علاقة صخرية بين زوجته وأميرة ويلز من خلال مشاركة نصوص تظهر تبادلًا متوترًا بشأن فستان وصيفة العروس.

في حديثه عن زوجة أبيه كاميلا ادعى هاري أنه لا يحبها ووصفها بالشريرة بعد أن أشارت إليها الأميرة ديانا على أنها "الشخص الثالث" في زواجها، كما زعم أن والده وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح أبنائه ولم يعانقه بعد أن أخبره أن والدته توفيت في حادث سيارة، لكنه وصف ديانا بأنها "الملاك الحارس" وقال إنها معه طوال الوقت.

رفض قصر باكنجهام التعليق على الكتاب وهناك تقارير مختلفة حول ما إذا كان هاري سيُدعى لحضور تتويج الملك في مايو.