السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن وغادرته 11 سفينة؛ ليصل إجمالي عدد السفن للحاويات والبضائع العامة بالميناء إلى 29 سفينة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 57 ألفًا و68 طنًا شملت 4113 طن يوريا، 9273 طن ملح، 181 طن رمان، 1223 طن رمل، 42 ألفًا و278 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفًا و232 طنًا، شملت 9323 طن قمح، 350 طن مولاس، 946 طن صويا، 1113 طن أبلاكاش، 8500 طن كسب صويا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 343 حاوية مكافئة، فيما بلغت الحاويات الواردة 124 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1503 حاويات.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 38 ألفًا و485 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94 ألفا و675 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3656 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3660 شاحنة.

ميناء دمياط سفن حاويات بضائع صومعة الحبوب الغلال

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