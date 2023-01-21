السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بريانكا شوبرا تتصدر التريند بسبب ابنتها وتوجه رسالة مهمة

بريكانا شوبرا
بريكانا شوبرا

تصدرت الفنانة بريانكا شوبرا التريند خلال الساعات الماضية بعد تصدرت الغلاف الخاص بمجلة فوغ بنسختها البريطانية في العدد الذي سيصدر في شهر فبراير المقبل.

وخضعت بريكانا شوبرا لجلسة تصوير بصحبة طفلتها مالتي التى حرصت على عدم إظهار وجهها للجمهور. 

سر تصدر بريانكا شوبرا للتريند 

وخلال لقائها مع مجلة فوج البريطانية تكشف بريانكا شوبرا عن تفاصيل حملها و ولادتها لطفلتها مالتى التى تبلغ من العمر شهور قليلة.

وقالت بريانكا شوبرا خلال حديثها للمجلة ان طفلتها ولدت قبل موعد الولادة الطبيعى لها وأكدت أنها حينما ولدت كانت صغيرة جدا وتحتاج الى رعاية خاصة فقد كانت بحجم كف اليد ورأت ما تفعله ممرضات الرعاية المركزة لانقاذها فقد قاموا بعمل مقدس، وأضافت كنت أقف أنا ونيك جوناس هناك عندما قاموا بتنبيه الطفلة، ولا أعلم كيف وجدوا الطريقة التي يحتاج جسمها الصغير لتنبيهها".

أسباب تصدر الفنانة بريكانا شوبرا للترند 

وقالت شوبرا فى تصريحاتها للمجلة إنها اضطرت وزوجها نيك جوناس الانتقال الى المستشفى لمدة ثلاث اشهر لرعاية ابنتيهما وزيارتها داخل غرفة العناية المركزة والمخصصة لحديثى الولادة  قائلة كنا نقضي كل يوم معها تنام على صدري أو على صدر زوجي، ولا أعلم ان كانت تعي ذلك أم لا".

وأوضحت شوبرا أن تقدر دعم والدتها وعائلة نيك الذى كان مهمًا لها جدًا في هذا الوقت الصعب.

وكشفت عن المرة الأولى التى اطعمت فيها طفلتها معتقدة بانها قتلتها وعن الصعوبات التى واجههتها فى التعامل مع طفلتها الصغيرة 

وعبرت بريانكا شوبرا عن انزعاجها من التعليقات السلبية حول قرارها بالاستعانة بأم بديلة في إنجاب طفلتها. 

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واعترفت بريانكا بأنها استعانت بالحمل البديل نظرًا لمعاناتها من بعض مضاعفات طبية. 

وقالت بما معناه: "لقد عانيت من مضاعفات طبية، كانت هذه الخطوة ضرورية، أنا ممتنة كثيرًا بأنني قادرة على القيام بهذه الخطوة. الأم البديلة كانت كريمة جدًا، لطيفة، محبة ومرحة، وقد اعتنت بهذه الهدية من أجلنا لستة أشهر".

وأضافت: "إنه لأمر مؤلم عندما يتحدثون عن ابنتي وطالبت من المهتمين بشأنها ابقاء طفلتها بعيدة عن مثل هذه الامور  ووجهت رسالة للمنتقدين والمتنمرين ان ابنتها لن تكون محورًا للنميمة".

وتوجهت بريانكا برسالة إلى المنتقدين خطوتها، وقالت بما معناه: "أنتم لا تعرفوني. أنتم لا تعرفون ما الذي مررت به. وفقط لأنني لا أريد أن أشارككم تاريخي الطبي أو إظهار طفلتي للعلن، لا يمنحكم الحق بالتدخل مهما كانت الأسباب".

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وكشفت بريكانا شوبرا كيف كانت مالتى سر التحول الذى حدث لها  وقالت "لقد مرت عشرون عامًا من العمل الجاد والعمل بسرعة فائقة. كنت دائمًا أسأل ما هو التالي؟ ولكن الآن أشعر بأن لدي مركزًا، شعورًا بالهدوء، لأن كل قرار ينتهي بها". 

وأضافت: "أريد لها أن تكون قادرة على النظر إلى الوراء وأن تشعر بالفخر بخياراتي"، فهي تريد أن تفعل لابنتها كل شيء بالشكل الصحيح.

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