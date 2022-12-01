الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بريانكا شوبرا ومريم أوزيلي يخطفان الأضواء في مهرجان البحر الأحمر بجدة

بريانكا شوبرا ومريم
بريانكا شوبرا ومريم اوزلي

خطفت النجمة العالمية الهندية بريانكا شوبرا، الأضواء منذ إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الثانية.

وبإطلالة وابتسامة هادئة خطفت النجمة التركية مريم أوزيلي الأنظار من النجوم بالسجادة الحمراء.

وخلال الساعات الماضية انتهت اللجنة المنظمة من كافة الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن المصري والعربي وعدد كبير من الإعلاميين.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر؛ حيث يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان.

الصور التذكارية الط السجادة الحمراء تقدي بالمملكة العربية السعودية

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المنصورة الجديدة

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