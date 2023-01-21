السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تصميم صديق للبيئة.. «فوربس» تختار العاصمة الإدارية لإنشاء أول أبراجها فى العالم

خلال التوقيع
خلال التوقيع

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قبل قليل، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ماجنوم العقارية التابعة لشركة الروابي السعودية وفوربس، خلال منتدي دافوس بسويسرا، لبناء أول برج لـ«فوربس» في العالم، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن الشركة اختارت مصر وتحديدًا العاصمة الإدارية الجديدة لبناء برجها الأول.

وأشار الحسيني إلى أن البرج سيتم إنشاؤه وفقًا لتصاميم عالمية وصديقة للبيئة بمنطقة «MU7» أمام البرج الأيقوني بالتعاون مع فوربس العالمية وسيطلق على البرج اسم Forbes InternationalTower، وسيبنى البرج العملاق بارتفاع 55 طابقًا متكررًا.

 جدير بالذكر أن المشروع من تصميم المهندس العالمي أدريان سميث، مصمم برج خليفة في دبي والأعلي ارتفاعًا في العالم، وبرج جدة، وبرج وترامب في مدينة نيويورك، وغيرها من المشاريع العملاقة وشاهقة الارتفاع حول العالم.

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية أن الإنشاء سيكون أيضًا ارتباطًا بالمعايير والأسس التي تنتهجها العاصمة الإدارية فيما يتعلق بالاستدامة، وسيكون البرج الأول في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يطبق معايير الاستدامة وأهمها أن لا يصدر عنه أي انبعاثات كربونية.

Forbes التخطيط والتنمية الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة المشاريع العملاقة خالد عباس حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تصميم صديق للبيئة.. «فوربس» تختار العاصمة الإدارية لإنشاء أول أبراجها فى العالم

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