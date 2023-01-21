وداعًا للمعاناة من انقطاع التيار.. مشروعات ضخمة للكهرباء بالشرقية

تواصل الدولة جهودها في سبيل تطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية؛ بهدف تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي في المحافظة.

وجرى تنفيذ إنشاء مغذيات دخول وخروج جهد متوسط بمحافظة الشرقية، بإجمالي تكلفة 65 مليون جنيه، بأطوال 56.2 كم.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت محافظة الشرقية طفرة كبيرة في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم تركيب وصيانة محولات وموزعات كهرباء بأكثر من 503 ملايين جنيها، وذلك من أجل تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية وحل مشاكل القرى والمناطق التي كانت تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وأعلن محافظ الشرقية بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، عن وضع خطة لتحسين التيار الكهربائي بكافة مدن المحافظة وتدعيمها بمحولات كهربائية ولوحات توزيع جديدة، وفقا للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ؛ بهدف تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي في المحافظة.

ومن ضمن المشروعات التي تمت في محافظة الشرقية مشروع تدعيم 157 محول كهرباء بمحافظة الشرقية، تم تنفيذه بإجمالي تكلفة 25 مليونا و324 ألف جنيه وهو يعمل بقدرات مختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها والارتقاء بكافة الخدمات لخدمة المواطنين.

ومشروع إنشاء موزع البساتين الجديد في مركز بلبيس، وهو يضم 17 خلية خروج و4 خلايا دخول و3 خلايا تعديل مسار وبتكلفة 40 مليون جنيه، بجانب مشروع إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 19.113 كم وبتكلفة 21 مليونا و438 جنيها.

هذا بالإضافة إلى عمل إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضُم 1076 عمودًا و132 كم موصلات معزولة، بتكلفة 8 ملايين و107 آلاف جنيه، وإحلال وتجديد هوائي جهد متوسط يضم 315 عمودًا و30 كم موصلات وبتكلفة 7 ملايين جنيه.