«البحث العلمى» تنعى الدكتور أحمد الشرقاوى رائد الهندسة الوراثية الزراعية

نعى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ الهندسة الوراثية الزراعية، بكلية الزراعة جامعة القاهرة؛ الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال رئيس الأكاديمية، في بيان اليوم: "لقد فقد مجتمع البحث العلمي في مصر والوطن العربي والعالم أحد رواد علم الهندسة الوراثية الزراعية الذي وهب حياته لخدمة البحث العلمي".

وأضاف: "حصل الدكتور أحمد الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية، وكان له منهج علمي متميز في مجاله".