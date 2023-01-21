السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البحث العلمى» تنعى الدكتور أحمد الشرقاوى رائد الهندسة الوراثية الزراعية

الدكتور أحمد الشرقاوي
الدكتور أحمد الشرقاوي

نعى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ الهندسة الوراثية الزراعية، بكلية الزراعة جامعة القاهرة؛ الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال رئيس الأكاديمية، في بيان اليوم: "لقد فقد مجتمع البحث العلمي في مصر والوطن العربي والعالم أحد رواد علم الهندسة الوراثية الزراعية الذي وهب حياته لخدمة البحث العلمي".

وأضاف: "حصل الدكتور أحمد الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية، وكان له منهج علمي متميز في مجاله".

أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر الدكتور أحمد الشرقاوي كلية الزراعة جامعة القاهرة الوطن العربى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نظموا مقرأة قرآن.. كواليس استعدادات لاعبى الأهلى لمباراة القمة 125

إيطاليا: العلاقات مع مصر مهمة لاستقرار المنطقة

«صندوق أوبـك»: بيع أولى السنــدات حقق مليار دولار

وزير الشباب والرياضة يستهل جولته التفقدية بالقاهرة بافتتاح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة

فن مشوّه.. لماذا لا يتم الاستعانة بطلاب أقسام النحت في تصميم التماثيل المصرية؟

«مأساة المتنبى» فى الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ثقافة (الرحمة) فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا