السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة طعن شاب حاول منعه من التحرش بفتاة في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بالتحرش بفتاة وطعن شاب حاول منعه من معاكسة الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المجني عليه قرر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج حبس عاطل التحرش بفتاة قسم شرطة المرج مديرية امن القاهرة

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