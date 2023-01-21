السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: العلاقات مع مصر مهمة لاستقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الذي يزور القاهرة اليوم السبت، إنه من المهم جدًا الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر مطلوبة ومهمة للغاية، وفقًا لما نقلته صحيفة «fanpage» الإيطالية.

وأضحت الصحيفة أن زيارة الوزير الإيطالي للقاهرة سوف يكون فيها مناقشات متعددة لعدة قضايا على رأسها الهجرة والطاقة.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن مصر دولة في غاية الأهمية لاستقرار المنطقة بأكملها.

واعتبرت الصحيفة أنه  في السنوات الأخيرة، لم تضعف العلاقات بين إيطاليا ومصر، بل تعززت  في الفترة من 2019-2021.

وفي ديسمبر 2022، التقى الوزير تاجاني، بوزير الخارجية سامح شكري، وعلق تاجاني، عقب الاجتماع على أن "الطاقة والمناخ والهجرة والأمن الغذائي، هذه هي النقاط التي يتعين عليها تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها الدولة الاستراتيجية لاستقرار شمال إفريقيا". 

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ويزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، السبت، القاهرة، للقاء وزير الخارجية سامح شكري، وعدد من رجال الأعمال الإيطاليين في مقر السفارة.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن الوزير الإيطالي سيركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين روما والقاهرة، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع الطاقة.

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الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

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