إيطاليا تؤيد المبادرات الأممية الهادفة للوصول للانتخابات في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إن سلطات بلاده تؤيد كل المبادرات التي تهدف إلى الوصول لإجراء الانتخابات في ليبيا ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة، أنه دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لزيارة إلى روما.

وأضاف أن "مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف (الليبية) تسير في الاتجاه الصحيح".

رؤية مشتركة

وأكد تاياني أن لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا، مردفا: "نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معًا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات والاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية".

كانت الخارجية الإيطالية أعلنت أمس الخميس في بيان، أن زيارة تاياني لأنقرة اليوم، هى مهمة تأتي في "إطار الاستراتيجية الأوسع للحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع البلدان الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع ولتشجيع المزيد من التعاون في إدارة الهجرة".

ونقل البيان عن رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن الحكومة "تعمل على حل قضية الهجرة وهناك حاجة إلى التزام قوي من قبل دول المنطقة لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتيسير عدد أكبر من عمليات الإعادة".

وقال: "سأتحدث غدًا مع الوزير أوغلو ليس فقط عن طريق شرق البحر الأبيض المتوسط​​، الذي يصل عبره العديد من المهاجرين إلى أوروبا عبر البلقان، ولكن أيضًا عن ليبيا، التي تعد جنبًا إلى جنب مع تونس، نقطة انطلاق رئيسية أخرى” للهجرة غير النظامية".

وتأتي الزياة بعد يومان من اعلان الأمن الإيطالي إن سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، رست على الرصيف 22 في ميناء أنكونا (مقاطعة ماركي ـ وسط)، وعلى متنها 73 ناجياً، من بينهم 16 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، تم إنقاذهم يوم السبت الماضي حين كانوا يبحرون على متن زورق مطاطي مكتظ بالأشخاص، ويواجه صعوبات في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.