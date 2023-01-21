«جروب الماميز».. عرض ثاني حكايات مسلسل «حكايات» الليلة

تبدأ شبكة قنوات "أون"، في الثامنة من مساء اليوم، عرض أولى حلقات حكاية “جروب الماميز” التي تعد ثاني حكايات مسلسل" حكايات" وهي مكونة من 15 حلقة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم.

مسلسل حكايات جروب الماميز

وتتكون الحكاية من 15 حلقة، وتدور أحداثها حول إحدى المدارس الخاصة التى تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

الحكاية من بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وانتصار وحجاج عبد العظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبد الغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال.

مواعيد مسلسل حكايات جروب الماميز على قناة "أون"

ويعرض مسلسل جروب الماميز على شاشتي "ON" و"ON drama"، ويكون موعده يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة ON E، ويعاد عرضه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل كما يعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتأتي الحكاية بعد نجاح أولى حكايات المسلسل وهي “جروب العيلة” من بطولة النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.

كما يتصدر بطولة الجزء الثالث حكايات جروب الدفعة، النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي وهو سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب ومن إخراج محمد عبدالسلام.