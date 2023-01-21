غدًا.. اجتماعات مكثفة للجان النوعية بمجلس الشيوخ

تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عدة اجتماعات، غدًا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظومة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمكاسب المحققة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مشاكل الصناعة في الوقت الراهن وإيجاد حلول وآليات لمواجهتها.

فيما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ مناقشة دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الشئون الدينية في مجلس الشيوخ، تطوير مناهج جامعة الأزهر، كما سيتم استكمال دراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف، التي تمس مصالح المواطنين الأساسية "قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر بقانون 103 لسنة 1961".

وتستأنف لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ جلساتها النوعية، الأحد، وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام، بالتعاون مع لجنة مشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.