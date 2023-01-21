اليوم.. ضعف المياه عن قلين بكفر الشيخ لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن ضعف المياه لمدة 8 ساعات، اليوم السبت، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، بسبب توقف محطة مياه عزيز بقلين لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم مراحل المحطة وتؤثر على مدينة قلين بالكامل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومؤخرا، فقد تمكن فريق معمل الرصد البيئي بمحافظة كفر الشيخ بعمل مسح شامل، وسحب عينات مياه من نهر النيل فرع رشيد بداية من قناطر أدفينا مركز مطوبس مرورا بمركز فوة و قرية سنديون وانتهاء بمركز دسوق، وقرية منية جناج، للتأكد من صلاحية مياه نهر النيل فرع رشيد بمحافظة كفرالشيخ، ومدى نقائه، لرفع جودة مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ ممثلة في معمل الرصد البيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ ممثلة في الإدارة العامة للمعمل المركزي. وإدارة سلامة ومأمونية المياه وإدارة شئون البيئة، بإشراف الدكتور إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، واللواء حسن عبدالغني، القائم بتسيير الاعمال لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد خيري الجمال، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وتكون الفريق من مدير معمل الرصد البيئي، الدكتور محمد فريد الشربيني، ومدير عام معامل شركة مياة الشرب، دكتورة داليا خفاجي، والكيميائي دكتور ابراهيم باجول، وفني معمل أحمد رضا.



كما شهد معمل الرصد البيئي بقرية الحمراء اجتماعا، لإدارات السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية بكفرالشيخ، لمناقشة مستجدات الأعمال بالإدارات و اعتماد تنفيذ منظومة ال KPI* *و دلالات تقييم الأداء للعاملين بالمنشآت الصحية وغير الصحية.