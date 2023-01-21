السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رد نارى من هدى نجيب محفوظ على من يهاجمون أحقية والدها بجائزة نوبل

هدى نجيب محفوظ
هدى نجيب محفوظ

ردت هدى نجيب محفوظ على أحقية والدها بجائزة نوبل، قائلة: "إنه بخصوص الناس التي تهاجم والدي بشأن جائزة نوبل، فمن حقهم أن يكون لهم أديب آخر مفضل، لكن الغريب أنهم يهاجمون والدي لأنه حصل على جائزة". 

وأضافت هدى نجيب محفوظ، خلال تسجيل خاص ببرنامج العاشرة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن هناك عدد كبير من الناس يرى أنه يستحق هذه الجائزة، لافتة إلى أن العقاد في أواخر الخمسينات أو في الستينات من القرن الماضي، قال بأنه يستحق الجائزة شخص في قيمة طه حسين، والذي كان يمدح ويشيد بكتاباته.

وأشارت إلى أنه كان يوجد شخص أمريكي له مكتبة في نيويورك جاء بعد وفاة والدي نجيب محفوظ، حتى يشتري مخطوطات لوالدي. 

وبينت أن هناك بعض الناس لهم رأي مختلف، معربة عن أمنيتها بعدم إساءة أحد لوالدها بسبب حصوله على الجائزة، معقبة: "والدي لم يسع لجائزة نوبل، ولم يكن يسافر، مع أنه كان يوجد الكثير من الأدباء يسافرون ويحاولون تقوية علاقاتهم بالوسط الثقافي في أوروبا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

رئيس البحوث الفلكية يكشف تفاصيل إطلاق مصر القمر الصناعى الثالث

بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزج فى الدورى الألمانى

رد نارى من هدى نجيب محفوظ على من يهاجمون أحقية والدها بجائزة نوبل

القبض على المتهم بإتلاف «رادار» بالطريق الدائرى

استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار فى كندا

أنغام صوت مصر.. تكريم مميز لنجمة الغناء فى برنامج الدوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل