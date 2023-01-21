رد نارى من هدى نجيب محفوظ على من يهاجمون أحقية والدها بجائزة نوبل

ردت هدى نجيب محفوظ على أحقية والدها بجائزة نوبل، قائلة: "إنه بخصوص الناس التي تهاجم والدي بشأن جائزة نوبل، فمن حقهم أن يكون لهم أديب آخر مفضل، لكن الغريب أنهم يهاجمون والدي لأنه حصل على جائزة".

وأضافت هدى نجيب محفوظ، خلال تسجيل خاص ببرنامج العاشرة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن هناك عدد كبير من الناس يرى أنه يستحق هذه الجائزة، لافتة إلى أن العقاد في أواخر الخمسينات أو في الستينات من القرن الماضي، قال بأنه يستحق الجائزة شخص في قيمة طه حسين، والذي كان يمدح ويشيد بكتاباته.

وأشارت إلى أنه كان يوجد شخص أمريكي له مكتبة في نيويورك جاء بعد وفاة والدي نجيب محفوظ، حتى يشتري مخطوطات لوالدي.

وبينت أن هناك بعض الناس لهم رأي مختلف، معربة عن أمنيتها بعدم إساءة أحد لوالدها بسبب حصوله على الجائزة، معقبة: "والدي لم يسع لجائزة نوبل، ولم يكن يسافر، مع أنه كان يوجد الكثير من الأدباء يسافرون ويحاولون تقوية علاقاتهم بالوسط الثقافي في أوروبا".