متسابقة من مطروح تعيد مريم حسن التى أشاد بها الرئيس السيسى لـ«الدوم»

تقدمت المتسابقة يمنى محمد إلى فئة التقديم التليفزيوني ببرنامج الدوم وأشادت بها لجنة التحكيم ومجيئها من مطروح إلى الإسكندرية للاختبار.

وأعاد تألق يمنى، الإعلامية مريم حسن التي فازت بالموسم الأول وهي أيضًا من مطروح قالت في رسالة لشباب الموسم الثاني: "استعدوا كويس أوي وخدوا بالأسباب واوعوا تخافوا من المسرح واستعدوا كويس".

وأضافت، أحلى حاجة في البرنامج مش إنه يطلع الموهبة، لكنه بيفضل وراك وفي ضهرك، وبقول لكل المتقدمين اهتموا بوقتكم في نفسكم والأداء وماتخافش".

وعن تقدميها مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قالت، فوجئت بإشادت الرئيس السيسي ولم أجد ما يعبر عن مشاعري وإحساسي بتلك الكلمات العظيمة".

وأشادت بالشركة المتحدة وأن جائزتها كانت التعيين في إكسترا نيوز، وأنه من اليوم التالي كان هناك تدريب مميز مؤكدة أن تجربة إكسترا نيوز مميزة للغاية.

وبدأت مساء اليوم الجمعة، الحلقة الرابعة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة اليوم مجموعة متنوعة من المواهب المختلفة في محافظة الإسكندرية، حيث فتح "الدوم" أبوابه لمدة يومين لأبناء الإسكندرية ومطروح والبحيرة للتباري في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.