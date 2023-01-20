«الدوم» يحتفل بالعالمى الراحل عمر الشريف ورحلته من الإسكندرية للعالمية

احتفى برنامج الدوم بالفنان العالمي الراحل عمر الشريف وبمشواره الفني العظيم ووصوله للعالمية بشكل مميز في رابع حلقات البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وعبر تقرير سلط البرنامج الضوء على الشريف من بدايته، وبدأ في الدخول للسينما والتقديم من صراع للوادي لبطولات عديدة حتى أصبح نجمًا كبيرًا وبإصراره وشغفه كان وراء حلمه وكانت خطوة لورانس العرب خطوة ونقلة مهمة ومكانش طريق سهل لكنه قدر يوصل للعالمية وحقق جوائز في كل دول العالم.

وبدأت، مساء اليوم الجمعة، الحلقة الرابعة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة اليوم مجموعة متنوعة من المواهب المختلفة في محافظة الإسكندرية حيث فتح "الدوم" أبوابه لمدة يومين لأبناء الإسكندرية ومطروح والبحيرة للتباري في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.