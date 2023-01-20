حفيد الشيخ «الحصرى» يتألق فى «الدوم» بالإنشاد الدينى

تقدم الشاب أحمد الحصري للجنة تحكيم "الدوم" في موسمه الثاني وبدأ في تقديم إنشاد ديني بطريقة مبهرة أعجبت لجنة التحكيم.

وسأل الدكتور محمد أبو الخير الحصري عن اسمه وعلاقته بالشيخ الحصري ليؤكد الشاب ابن الغربية أنه جد جده وأنه له صلة به فأشادت اللجنة بصوته وتركيزه في الإنشاد.

وبدأت مساء اليوم الجمعة، الحلقة الرابعة من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة اليوم مجموعة متنوعة من المواهب المختلفة في محافظة الإسكندرية، حيث فتح “الدوم” أبوابه لمدة يومين لأبناء الإسكندرية ومطروح والبحيرة للتباري في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.