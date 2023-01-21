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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 21-1-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية الساعات المبكرة في بداية الأسبوع شغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 21-1-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية استمرار حالة الاستقرار بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة في ساعات النهار مع وجود انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى منتصف الأسبوع القادم.

 

درجات الحرارة اليوم السبت 21-1-2023 في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة اليوم السبت 21-1-2023 في محافظات مصر.

 

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حالة الطقس اليوم السبت 21-1-2023 في محافظات مصر

 وتتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد  يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد المصرية أن سيشهد اليوم شبورة مائية قد تكون بشكل كثيف على بعض الطرق المؤدية من محافظات القاهرة الكبرى وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق وسط سيناء وأيضا شمال الصعيد، وقد تتكون الثلوج على كافة مرتفعات سانت كاترين .

 

ومن المتوقع الاستمرار في الانخفاض في درجات الحرارة، و سيسود طقس بارد بالصباح الباكر، ويكون الطقس النهار معتدل الحرارة، ويكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبًا سيصل إلى حد الصقيع على كافة المزروعات في وسط سيناء.

استقرار الأحوال الجوية.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم فى المحافظات

الحرارة ترتفع لـ23 درجة نهارًا خلال أيام

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درجات الحرارة اليوم السبت 21 يناير 2023

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  محافظات القاهرة العظمى 22  درجة والدرجة الصغرى 11 درجة، 

ومحافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 21 والدرجة الصغرى 10 درجة، 

ومحافظة مطروح الدرجة العظمى 19 درجة والدرجة الصغرى 11 درجة، 

ومحافظة سوهاج الدرجة العظمى 23 درجة والدرجة الصغرى 06 درجة، 

ومحافظة قنا الدرجة العظمى 25 درجة والدرجة الصغرى 07 درجة، 

ومحافظة أسوان الدرجة العظمى 26 درجة والدرجة الصغرى 09 درجة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

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