المفتى: يجوز تقديم الزكاة وقت الأزمات ودفعها مقدمًا لمدة عامين

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه يجوز تقديم الزكاة في حالة الحاجة والأزمات والعسرة، واستقرت الفتوى على أنه يجوز أيضًا دفع الزكان مقدمًا لعام أو عامين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ودفع زكاة عامين.

وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المصريين شعب طيب معطاء يحب الخير ويتجهون بقلوبهم دائمًا نحو التبرعات، وأن المصريين يفضلون إخراج الزكاة فى شهر رمضان، لأنهم يعلمون جيدًا أن الحسنات تتضاعف فى هذا الشهر.

وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أننا فى وقت نحتاج فيه لمزيد من التكافل وأن نأخذ بيد المحتاجين لبر الأمان.