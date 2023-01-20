قبل القمة 125.. ماذا يحدث عندما يشارك محمد هانى فى قلب الدفاع؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة 125، والتي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مواجهة الغد أمام الزمالك، وهو يعاني من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابة التي ضربت الفريق سواء في خط الدفاع أو خط الوسط.

ويخوض الأهلي مواجهة الغد، بدون ثلاثي الدفاع محمود متولي الذي يغيب بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم للإصابة.

وسيضطر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، للاعتماد على محمد هاني في مركز قلب الدفاع وبجواره رامي ربيعة فيما سيشارك الوافد الجديد خالد عبد الفتاح بدلاً من هاني في مركز الظهير الأيمن لحل الأزمة الدفاعية.

وقبل لقاء الغد، سبق أن خاض محمد هاني 22 مباراة ماضية - منها 19 مواجهة من بداية اللقاء حتى نهايته - مع الأهلي في مركز المدافع وهو ما يجعل جماهير الأهلي مطمئنة بعض الشيء لقدرة اللاعب على القيام بمهام هذا المركز.

وخلال الـ22 مباراة التي لعبها هاني في مركز قلب الدفاع، فاز الأهلي في 19 مباراة ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام بيراميدز في أولى مواجهات الفريقين بمسمى بيراميدز الجديد بدلاً من الأسيوطي.

وحينها خسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد وكان وقتها المارد الأحمر متقدماً بهدف نظيف.

وتعادل الأهلي في مباراتين عندما كان هاني قلب دفاع، وكانا أمام الداخلية بهدفين لكل فريق موسم 2018-2019 وسموحة بنتيجة 1-1 في موسم 2019-2020.

وخلال الـ22 مباراة التي لعبها محمد هاني في هذا المركز، استقبلت شباك الأهلي 10 أهداف في حين سجل المارد الأحمر 45 هدفًا.