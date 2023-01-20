الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور وفد يابانى..

مشروعات كبرى تنفذها وزارة الرى فى الغربية لتحسين مياه الترع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تشهد تلك الأيام اتجاه الدولة لتطوير منظومة الرى على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك تنفيذ أعمال تبطين وتطهيرات وصيانة ونزع الحشائش من الترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الرى لخدمة المنظومة المائية بالدولة. 
واجتمعت المهندسة آمل حامد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية، مع وفد من هيئة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا" لمناقشة مشروع تحسين المياه على ترعة القاصد وقناة طنطا الملاحية.
جاء ذلك بحضور جميع المعنيين لمناقشة مواقع الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها على ترعة القاصد وقناة طنطا الملاحية لتحسين منظومة الري.
وأكدت آمل حامد أن مشروع تحسين المياه على الترعة يأتي ضمن حزمة من المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار خطة عاجلة للحفاظ على المجاري المائية وضبط القطاعات التصميمية بهدف ترشيد مياه الرى وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقوية وتدعيم الجسور ورفع كفاءة سريان المياه بالمجاري المائية. 
وأضافت "حامد" أنه يتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع وفروعها وأنها تتفقد الأعمال الجارية يوميا والمقرر إنهاء جميع أعمال المشروع الذى يهدف إلى تحسين حالة الري بكامل زمام الإدارة المركزية للموارد الرى بمحافظة الغربية. 
ومن جهتها وجهت "حامد" مديري إدارات الرى والصرف التابعة لها بضرورة سرعة حسم الشكاوى المشروعة فى إطار أحكام القانون ونظام إدارة منظومة الموارد المائية والري بمحافظة الغربية. 
وناشدت بضرورة مواجهة إلقاء القمامة والمخلفات فى مجرى الترع لأنها تتسبب فى تلوثها فضلاً عن الروائح الكريهة والتأثير على منسوب مياه الرى.

بحضور وفد ياباني مشروعات كبرى تنفذها وزارة الرى بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مشروعات كبرى تنفذها وزارة الرى فى الغربية لتحسين مياه الترع

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