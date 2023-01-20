الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

فيريرا
فيريرا

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المقررة إقامتها في الثامنة والنصف مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فيريرا أكد للاعبين خلال جلسته معهم، على مدى أهمية مباراة القمة، مُطالبًا لاعبيه بضرورة الانتصار وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وشدد المدرب البرتغالي على ضرورة تحقيق الفريق الفوز في القمة التي تحمل رقم 125، لاستعادة الثقة وعودة الانتصارات التي غابت في المباريات الأخيرة الماضية، فضلا عن تضييق الفارق مع الأهلي وباقي المنافسين.

وطلب البرتغالي لاعبي الزمالك بتقديم أداء جيد أمام الأهلي، وإثبات جدارتهم وتفوقهم ومُصالحة الجماهير بعد الخروج من بطولة الكأس أمام بيراميدز.

ويدخل الأهلى المباراة وهو في صدارة ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة.
 

فيريرا الزمالك الاهلى القمة 125 بيراميدز

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تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

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