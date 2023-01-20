أحمد حسن راؤول يكشف لـ«الدستور» كواليس تحضيرات أغنية عيد الشرطة 2023 «هما دول»

كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول كواليس أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل اسم “هما دول” والتي طرحت اليوم، إهداءً من الجيش المصري إلى ضباط الشرطة المصرية والتي طرحت بصوت النجم مصطفى كامل.

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه فخور بالتعاون مع النجم مصطفى كامل في أولى تجاربه للتعاون خاصة وإنه يعد أول تعاون لشاعر غنائي مع مصطفى كامل والذي اعتاد على كتابة كلماته الغنائية بنفسه.

وعن تقديمه أغنية “هما دول” احتفالا بعيد الشرطة الـ71 قال إنه أراد أن يقدم فكرة مختلفة في أغنية “هما دول” خاصة وإنه قدم العديد من الأغنيات الوطنية الرسمية على مدار السنوات الماضية وهي أن تحمل كلمات الأغنية رسالة من رجال الجيش المصري مهداة إلى رجال الشرطة في عيدهم، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة مقدمة من الجيش بلسان الشعب المصري أيضًا، وإبراز الإيجابيات والقيم والجيدة كي يكون جميع قائدة رجال الشرطة قدوة جيدة للجيل القادم وإبراز قيمة دورهم والتضحيات التي يقدمهوها في سبيل الوطن وأن الشهداء هم السبب في الاستقرار الذي تنعم به مصر في الوقت الحالي.

وأضاف إن فكرة التعاون مع مصطفى كامل كان متخوف منها خاصة وأنه كان قدوة له منذ الصغر بجانب أنه شاعر كبير، مشيرًا إلى أن هذا التخوف زال بعد أن تقابلا سويًا ووجد انه فنان كبير ويحترم جميع وجهات النظر وقاما بالعمل على الأغنية برفقة الملحن مدين حتى خرجت بهذا الشكل العظيم.

أغنية هما دول احتفالًا بعيد الشرطة

وطرحت وزارة الدفاع اليوم الجمعة أغنية هما دول للمطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على القناة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مهداة من الجيش المصري إلى ضباط الشرطة المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الشرطة، خلال الشهر الجاري يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.

وتعد أغنية هما دول من تلحين مدين وتوزيع أحمد عادل وكلمات أحمد حسن راؤول، هندسة صوتية مصطفى رءوف، صولوهات شاهي، ومونتاج وإخراج الكليب لـ محمد محسن، وتقول كلمات الأغنية التالي:

«هما دول.. هما دول.. أبطال بلدنا

رمز ولادنا.. من أول شهادات ميلادنا كانوا ضهرنا وسندنا

هما دول.. هما دول

أبطال بتبني.. دول ابنك وابني

دول الرجالة الله عليهم

ولا مرة بتغفل عن مصر عنيهم

ربنا يحفظهم ويحميهم دول شرطة مصر الأبطال

جيش مصر يهديكم أغلى تحية

بينا وبيكم مصر هتبقى قوية

بنقدم أرواحنا هدية وعشان مصر ندوس على النار»

وتحتفل الشرطة المصرية بعيدها الـ71 تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.