مصطفى بكرى: الشرطة المصرية عماد الوطن ولم أطالب الفقراء بالتبرع لمصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشرطة المصرية لها الكثير من المواقف الباسلة المعلقة بقلوب وأذهان المصريين عبر مر التاريخ، ولهذا الشرطة المصرية هي عماد المجتمع وبدونها يحدث خلل كبير.

مواقف الشرطة المصرية

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشرطة كان لها موقف واضح من أحداث 25 يناير، ولكن انقضت الإخوان الإرهابية، حيث ثورة 25 يناير كانت حراكًا شعبيًا للمطالبة ببعض التعديلات، ولكن تصدر الإخوان المشهد وحولوه لفوضى في كل ميادين مصر.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على قدم وساق من أجل زيادة حركة الاستثمار بصورة كبيرة، وذلك الجهد المبذول غرضه الأساسي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية والاعتماد على الخارج.

التبرع لمصر

وأشار إلى أنه لم يطالب من قبل الفئات المتوسطة والفقيرة بالتبرع لصندوق تحيا مصر على الإطلاق، وذلك لأنه يعلم كل العلم المعاناة التي تشعر بها هذه الفئة، ولكن دائمًا ما يوجه حديث التبرع للذين يمتلكون ملايين الدولارات.