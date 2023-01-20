الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جدل حول تسليم الدبابات الألمانية لـ كييف.. ووزير الدفاع: «لم نتخذ قرارًا»

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس

اعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أنه لم يُتخذ قرارًا حتى الآن، حول احتمالية تسليم كييف "دبابات ليوبارد" ألمانية الصنع، والتي تطالب بها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.

وقال بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي: "حلفاء أوكرانيا المجتمعون في رامشتاين في غرب المانيا، ناقشوا الأمر، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار".

وأضاف: "لا يمكن تحديد موعد لاتخاذ قرار بشأن دبابات ليوبارد".

اجتماع حلفاء أوكرانيا 

ويجتمع حلفاء أوكرانيا، اليوم الجمعة، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى كييف.

وتابع الوزير الالماني: "لسنا مترددين، نقيّم فقط الايجابيات والسلبيات.. من مسئوليتنا التفكير بانتباه في التداعيات بالنسبة لجميع أطراف النزاع".

وأكد أن الانطباع السائد، أن المانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع خاطئ.

وقال: "حلفاء كثر يشاطرون برلين الرأي"، معتبرا أن "هناك أسبابًا وجيهة لتأييد تسليم (الدبابات) وأسبابا وجيهة للرفض".

الآراء ليست متطابقة

وقال بيستوريوس لـ"فرانس برس"، إنه من الواضح جدا أن الآراء ليست متطابقة، خلافا لما أشيع حتى الآن.

تتعرض المانيا لمزيد من الضغوط للموافقة على تسليم دبابات "ليوبارد 2" لاوكرانيا.

وأبدت بولندا وفنلندا استعدادهما لتقديم هذا النوع من الدبابات إلى الجيش الأوكراني، لكنهما أوردتا أن هذا الأمر يتطلب موافقة ألمانيا، البلد المصنع.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الحلفاء المجتمعين في ألمانيا على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده لا سيما دبابات وصواريخ بعيدة المدى، دعما لكييف في معاركها المقبلة ضد روسيا.

وقال زيلينسكى: "كلاهما سيكون خطوة إلى الأمام من المساعدات العسكرية الحالية التي يتم إرسالها، حيث اقتصرت المنح حتى الآن على الصواريخ بالذخائر التي لا يمكنها ضرب الأهداف الروسية بعيدة المدى، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز البريطانية.

كما حث الرئيس الأوكراني الغرب على الإسراع بمساعدة كييف، واصفا الوقت بأنه سلاح روسيا.

المانيا وزير الدفاع الألماني تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد بوريس بيستوريوس

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