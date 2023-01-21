موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي فى الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

وتقام مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.

ويدخل فريق ليفربول هذا المباراة بقيادة النجم المصري محمد صلاح، للبحث عن الفوز والهروب من سلسلة النتائج السلبية، حيث يقع فريق الريدز في المركز التاسع برصيد 28 نقطة فقط، من 18 مباراة.

بينما يعاني البلوز من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث يقع في المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

ويتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين له، مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة القمة النارية بين ليفربول وتشيلسي، غداً السبت 21 يناير 2023، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب «أنفيلد» معقل جماهير الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة جميع مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، حيث تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD PREMIUM 1.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

أسندت شبكة بي ان سبورت مهمة التعليق على مباراة القمة النارية بين ليفربول وتشيلسي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - هارفي إليوت - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: داروين نونييز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي