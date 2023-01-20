بقيادة محرز.. السيتى يقلب الطاولة على توتنهام وينتصر برباعية

قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على توتنهام هوتسبير، وحوّل تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

فريق توتنهام تقدم في الشوط الأول بهدفي ديان كولوسيفسكي بعد خطأ فادح من الحارس إيديرسون مورايش في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء استغله ديان كولوسيفسكي ونجح في استخلاص الكرة ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح إيمرسون رويال في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع بعد مجهود فردي مميز من هاري كين في اختراق منطقة جزاء مانشستر سيتي من جهة اليسار أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس إيديرسون مورايش بصعوبة بالغة قبل أن ترتد وتجد متابعة من إيميرسون رويال برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، تمكن السيتي من تسجيل 4 أهداف بدأها ألفاريز في الدقيقة 51 بعد مجهود فردي من رياض محرز على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعي توتنام هوتسبر برعونة شديدة أدت إلى وصول الكرة لجوليان ألفاريز الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 53 سجل هالاند التعادل عقب تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رياض محرز برأسية هيأت الكرة لزميله إيرلينج هالاند الذي سددها برأسية قوية إلى داخل الشباك.

وسجل محرز الهدف الثالث في الدقيقة 63 بعد مجهود فردي مميز أكثر من رائع عن طريق رياض محرز في إختراق منطقة جزاء توتنام هوتسبر من الجبهة اليمنى أنهاها بتسديدة قوية للغاية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واختتم الدولي الجزائري الرباعية في الدقيقة 90 عقب تمريرة طولية من الحارس إيديرسون مورايش خلف مدافعي توتنام هوتسبر نجح رياض محرز في ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة رائعة إلى داخل الشباك من أعلى جسد الحارس هوجو لوريس.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي رصيده عند 42 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس.