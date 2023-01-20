يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات الجولة 21، حيث تنطلق غدًا السبت مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من البريميرليج بمباراة قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي، ونستعرض لكم في السطور التالية مواعيد المباريات وجدول الترتيب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 21

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 أرسنال 18 15 2 1 42 14 +28 47 2 مانشستر سيتي 19 13 3 3 50 20 +30 42 3 مانشستر يونايتد 19 12 3 4 30 22 +8 39 4 نيوكاسل 19 10 8 1 33 11 +22 38 5 توتنهام 20 10 3 7 39 31 +8 33 6 فولهام 20 9 4 7 32 29 +3 31 7 برايتون 18 9 3 6 35 25 +10 30 8 برينتفورد 19 7 8 4 32 28 +4 29 9 ليفربول 18 8 4 6 34 25 +9 28 10 تشيلسي 19 8 4 7 22 21 +1 28 11 أستون فيلا 19 7 4 8 22 27 -5 25 12 كريستال بالاس 19 6 5 8 18 27 -9 23 13 نوتنجهام فورست 19 5 5 9 15 34 -19 20 14 ليدز يونايتد 18 4 5 9 26 33 -7 17 15 ليستر سيتي 19 5 2 12 26 33 -7 17 16 ولفرهامبتون 19 4 5 10 12 27 -15 17 17 بورنموث 19 4 4 11 18 41 -23 16 18 وست هام 19 4 3 12 15 25 -10 15 19 إيفرتون 19 3 6 10 15 26 -11 15 20 ساوثهامبتون 19 4 3 12 17 34 -17 15

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 21

مباريات السبت 21-1-2022

ليفربول × تشيلسي، تبدأ المباراة 2:30 م بتوقيت القاهرة.

بورنموث × نوتنجهام فورست، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × برايتون، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون × أستون فيلا، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.

وست هام × إيفرتون، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × نيوكاسل: تبدأ المباراة 7:30 م بتوقيت القاهرة.

مباريات الأحد 22-1-2023

ليدز يونايتد × برينتفورد، تبدأ المباراة 4:00 م بتوقيت القاهرة.

مان سيتي × ولفرهامبتون، تبدأ المباراة 4:00 م بتوقيت القاهرة.

أرسنال × مانشستر يونايتدتبدأ المباراة 6:30 م بتوقيت القاهرة.

مباريات الإثنين 23-1-2023