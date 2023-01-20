الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات الجولة 21

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات الجولة 21، حيث تنطلق غدًا السبت مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من البريميرليج بمباراة قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي، ونستعرض لكم في السطور التالية مواعيد المباريات وجدول الترتيب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 21

مركزفريقلفتخلهضده+/-نقط
1أرسنال1815214214+2847
2مانشستر سيتي1913335020+3042
3مانشستر يونايتد1912343022+839
4نيوكاسل1910813311+2238
5توتنهام2010373931+833
6فولهام209473229+331
7برايتون189363525+1030
8برينتفورد197843228+429
9ليفربول188463425+928
10تشيلسي198472221+128
11أستون فيلا197482227-525
12كريستال بالاس196581827-923
13نوتنجهام فورست195591534-1920
14ليدز يونايتد184592633-717
15ليستر سيتي1952122633-717
16ولفرهامبتون1945101227-1517
17بورنموث1944111841-2316
18وست هام1943121525-1015
19إيفرتون1936101526-1115
20ساوثهامبتون1943121734-1715

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 21

مباريات السبت 21-1-2022

  • ليفربول × تشيلسي، تبدأ المباراة 2:30 م بتوقيت القاهرة.
  • بورنموث × نوتنجهام فورست، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.
  • ليستر سيتي × برايتون، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.
  • ساوثهامبتون × أستون فيلا، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.
  • وست هام × إيفرتون، تبدأ المباراة 5:00 م بتوقيت القاهرة.
  • كريستال بالاس × نيوكاسل: تبدأ المباراة 7:30 م بتوقيت القاهرة.

مباريات الأحد 22-1-2023

  • ليدز يونايتد × برينتفورد، تبدأ المباراة 4:00 م بتوقيت القاهرة.
  • مان سيتي × ولفرهامبتون، تبدأ المباراة 4:00 م بتوقيت القاهرة.
  • أرسنال × مانشستر يونايتدتبدأ المباراة 6:30 م بتوقيت القاهرة.

مباريات الإثنين 23-1-2023

  • فولهام × توتنهام: تبدأ المباراة 10:00 م بتوقيت القاهرة.
الدورى الانجليزى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ترتيب الدورى الانجليزى مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 21 ليفربول تشيلسى

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