الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية فى الغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تطلق مديرية الطب البيطري بالغربية، غدًا السبت، فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، والتى تستمر لمدة شهر.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وناشد "أنور" جميع المربين التعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجانا ثابتة متمركزة بـ١٣٤ وحدة بيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

السبت فعاليات الحملة القومية الاولى للتحصين الجلد العقدي للأبقار وجدري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

كيف تؤثر أسلحة الغرب على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

«الصحة العالمية»: إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا

حملة نظافة وتجميل بكورنيش النيل في المنيا (صور)

فحص فيديو تهشيم الرادارات على الطريق الدائرى

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بأحياء الإسكندرية

ضعف الدولار يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.. وتوقعات بوصول الأونصة لـ 2000 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل