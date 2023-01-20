غدًا.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية فى الغربية

تطلق مديرية الطب البيطري بالغربية، غدًا السبت، فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، والتى تستمر لمدة شهر.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وناشد "أنور" جميع المربين التعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجانا ثابتة متمركزة بـ١٣٤ وحدة بيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.