الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الرئيس الروسي يوقع مرسومًا بإعفاء مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي من منصبه

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بإعفاء أليكسي بافلوف من منصبه كمساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي.

ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت، وثيقة الاعفاء التى وقعها بوتين.

وعمل أليكسي بافلوف، مساعد السكرتير مجلس الأمن الروسي منذ عام 2009، وقبل ذلك شغل مناصب مختلفة في هيئة الأمن الفدرالية FSB، وكذلك في الوكالة الفدرالية للاتصالات والمعلومات الحكومية التابعة للرئاسة الروسية.

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تفاصيل اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لمناقشة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وتبادل الرئيس الروسي مع القادة الروس خلال الاجتماع، وجهات النظر حول مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا للمتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميترى بيسكوف.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي المشاركين عن زيارة مقر العملية بداية الأسبوع، كما أطلع الرئيس الروسي على اتصالاته الهاتفية الأخيرة، فيما نوقشت القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

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وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الاجتماع حضره رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن ديميتري مدفيديف، ورئيس ديوان الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

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