الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كلنا واحد».. «الداخلية» تدفع بسيارات بيع الأرز والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" وحتى نهاية يناير 2023، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة. 

وكشفت وزارة الداخلية عن أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشري نمن مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023 لتوفيركافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفي ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

أسعار مخفضة اتخاذ كافة الإجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الغذائية وغير الغذائية السلع الغذائية بأسعار مخفضة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المنافذ والسرادقات تحت رعاية رئيس الجمهورية

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«كلنا واحد».. «الداخلية» تدفع بسيارات بيع الأرز والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

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