وزارة الشباب تختتم برنامج «نتشارك» لإعداد كوادر برلمانات للمبادرات المجتمعية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات برنامج إعداد مدربين ومنسقين فنيين و إداريين، للمرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار «نتشارك»، بمشاركة 84 فردا من 12 محافظة من محافظات المرحلة الثالثة (شمال سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر).

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان اليوم، أن البرنامج شهد حضور إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، عاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة، الدكتور محمد صلاحي الاستشاري العام للبرنامج، استشاري التدريب الدكتور علاء ابراهيم ، الدكتور أحمد نجم ، الدكتورة رشا الخطيب.

وفي مستهل كلمتها، نقلت إيمان عبدالجابر تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومتابعته اللحظية لفعاليات البرنامج علي مدار أيام انعقاده، وتأكيده علي إستدامة برامج إعداد وتأهيل الكوادر والكيانات الشبابية نظريًا وعمليّا، كي يصبحوا مدربون فاعلون في مجال التنمية المجتمعية القائمة علي رصد الاحتياجات الميدانية مع الموارد المتاحة، وذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة للمتدربين وتنفيذ مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية، لإطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية الخدمية ذات التأثير المجتمعي.

وقال الدكتور محمد صلاحي، الاستشاري العام للبرنامج ومنسق برامج منظمة اليونيسيف، إن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة و إستراتيجية نوعية تعزز استدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية.

ويُنفذ برنامج البرلمانات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لٍاعداد المتدربين من أعضاء برلماني طلائع وشباب مصر من الفئة العمرية 13 لــ 19 عامًا، والمدربين من 20 لــ 30 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة، للمساهمة في تنفيذ 288 مبادرة في المحافظات سالفة الذكر، حيث ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة، (تمكين الفتيات بكل أنواعه، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة).