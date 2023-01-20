الدومينيكان تشارك للمرة الأولى في معرض «القاهرة الدولي للكتاب»

أعلنت سفارة جمهورية الدومينيكان في مصر مشاركة جمهورية الدومينيكان في معرض «القاهرة الدولي للكتاب» في دورته الرابعة والخمسين والمخصصة للشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، وتقام في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، في مركز القاهرة الدولي للمعارض.

ضيف شرف هذا الحدث الثقافي الكبير هي الأردن، ويحظى الحدث بمشاركة خاصة من روسا سيلفيريو - شاعرة وروائية دومينيكانية بارزة - فازت بجائزة الشعر العالمية Nósside فى (إيطاليا - 2005)، وأصبحت بهذا أول شخص غير أوروبي يفوز مباشرة فى المسابقة التى نظمها مركز الدراسات Bosio de Regia في كالابريا - إيطاليا منذ 1978، بالإضافة إلى ذلك فهي الفائزة بجائزة الشعر الوطنية "Salomé Ureña" (جمهورية الدومينيكان - 2011)، وجائزة Ultramar للآداب فئة الشعر (نيويورك - 2017)، من بين جوائز وطنية وأجنبية أخرى.

ومن جانبه، وصف رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الدومينيكان فى مصر، آندى رودريغيز دوران، مشاركة بلاده في هذا المعرض بأنها حدث تاريخي، وأشاد بالدعم المستمر من رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر، ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز، لدعم وطنهم في الخارج، والقيم الثقافية الخاصة ببلادهم، وتقوية وتوسيع علاقات جمهورية الدومينيكان فى الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأضاف رودريغيز، أنه بدعوة الكاتبة البارزة روسا سيلفيريو، فنحن نقدر العمل الجدير بالثناء والإسهامات القيمة للمرأة الدومينيكانية في المجال الأدبي.

يتألف وفد سفارة الدومينيكان فى مصر من الوزراء المستشارين: كينيا ليرانزو نونيز، إنريكى بينا، كاثلين مارتينيز، ياسر ماتيو كانديلير - مستشار البعثة الدبلوماسية لسفارة الدومينيكان في مصر.

برنامج جمهورية الدومينيكان في معرض "القاهرة الدولي للكتاب" الرابع والخمسين وأنشطة أخرى:

الأربعاء 25 يناير

افتتاح المعرض

الوقت: 8:00 مساءً

المكان: مركز القاهرة الدولى للمعارض

الخميس 26 يناير

1- افتتاح جناح جمهورية الدومينيكان

الوقت: 2:30 مساءً

2- لقاء بعنوان "جيل جديد من الكاتبات الدومينيكانيات نحو انفتاح الآداب"، مع روسا سيلفيريو، وتقديم د. رشا عبودى - مدير مركز الدراسات الأيبيروأمريكية بجامعة القاهرة.

الوقت: 6:30 مساءً

المكان: المركز الثقافي الإسباني (معهد سربانتس بالقاهرة)

الجمعة 27 يناير

محاضرة: "المرأة الشاعرة في الأدب الدومينيكانى" مع روسا سيلفيريو

الوقت: 6:00 مساءً

المكان: الجناح العام للمعرض

السبت 28 يناير

1- إلقاء قصيدة شعرية "إمرأة فى الهواء" مع روسا سيلفيريو

الوقت: 2:30 مساءً

المكان: جناح جمهورية الدومينيكان في معرض الكتاب

2- لقاء مع الصحافة (مقابلات مع وسائل إعلام محلية ودولية)

الوقت: 4:30 مساءً

المكان: جناح جمهورية الدومينيكان في معرض الكتاب

الأحد 29 يناير

مقابلة مع روسا سيلفيريو للمذيعة إلهام رمزي

الوقت: 7:00 مساءً

المكان: راديو القاهرة (برنامج باللغة الإسبانية للإذاعة الوطنية)