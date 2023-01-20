«يسرا عادل».. إخصائية كيميائية تؤسس أكاديمية لتبسيط العلوم للأطفال

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، تفاصيل تأسيس أكاديمية لتبسيط العلوم للأطفال في أسوان والنوبة.

حيث تحدثت يسرا عادل، إخصائية تحاليل طبية، عن تأسيس الأكاديمية، قائلة إن أقاربها كانوا يحتاجون المساعدة في مناهج العلوم، وكانت تحاول تبسيط المناهج بعدة طرق منها التجارب، لذلك فكرت في مشروع لتبسيط العلوم للأطفال.

وأضافت خلال حديثها عبر تطبيق zoom لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، أنها فكرت في عمل التجارب العلمية، وبحثت وحصلت على كورسات من أجل إطلاق مشروعها، وبدأت أول كامب في مايو 2019 حيث أسست صفحتها، وكانت انطلاقتها الحقيقية في يونيو من العام ذاته، وحتى الآن دربت 300 طفل، وتم التوقف في فترة كورونا، وجرى إطلاق مبادرة شبابية لعمل مقالات توعوية لأولياء الأمور عن التعليم والتربية في عام 2020.

وتابعت: «التجارب يمكن أن يستفيد منها الأطفال بداية من 5 سنوات، إذ يتم شرح الـ5 الحواس لهم، بالإضافة إلى شرح بعض وظائف أجهزة الجسم، بحيث يتم إجراء التجارب في صورة قصة، ويتم اختيار المعلومات التي تتناسب معهم، وعند شرح الجاذبية، يمكن استخدام أكثر من مغناطيس لتوضيح قوة الجاذبية الأرضية، وهذه التجربة يبدأ شرحها للأطفال من 6 سنوات».