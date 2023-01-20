تحصين 259 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

قال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، الدكتور حاتم أنور، إن إجمالي ما تم تحصينه من الماشية حتى اليوم، الجمعة، بلغ 259 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2022.

وأضاف أنور- وفقًا لبيان- أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفت إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوافرة.

وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.