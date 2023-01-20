الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استشهاد فرد شرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت قوات الأمن من ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متاجري المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها (مخدرات- سلاح ناري).

وفي إطار متابعة نشاط المتهمين الثلاثة، أمكن تحديد مكانهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين، وهروب الثالث. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة إطلاق النيران أفراد الشرطة الأحكام القضائية الإجراءات القانونية العديد من الأحكام بمحافظة الدقهلية بمحافظة الإسكندرية

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