بالأسماء.. إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في أسوان، صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي وتحديدًا بعد كمين أسوان بحوالي 2 كيلو، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

وتبين أن المصابين هم كلاً من سيد عادل سيد، عمره 25 سنة، مصاب في الظهر، و محمد فوزي أحمد إبراهيم، عمره 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و بغدادي حسن أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و محمد صلاح قناوي، عمره 34 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.