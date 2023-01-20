الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الخميس المقبل الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأصدرت الوزارة منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشآت الخاصة، موضحة فيه أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وقال الوزير إن ذلك المنشور يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.. موضحا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي ضرب فيها رجال الشرطة أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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